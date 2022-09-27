42歲陳喬恩3年前登上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，和小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，節目結束後兩人也正式交往，今年3月底登記結婚。婚後陳喬恩頻傳有喜，但都被她否認，最近她又被陸媒拍到小腹微凸，Alan還在街上突然溫柔摸她的肚子，疑似即將升格爸媽，對此，陳喬恩本人尚未回應。
陳喬恩婚後兩年工作量減少，一度被網友批評戀愛腦，要求她快出來工作，對此，今年5月陳喬恩親上火線回應，表示對忠實粉絲既抱歉又感謝，並吐露工作量減少的原因，「是因為我的貓咪有癌症」，但若接戲或上節目，她勢必得離開貓3、4個月或半年，「就像家裡有一個生病的老人家，萬一我離開太久牠見不到我病情惡化了，那對我來說會是永遠的遺憾，永遠在心上的痛。」
上月陳喬恩傳出秘密生子4個月，她回應有時候只是吃胖了或摸肚子就會被放大解讀，「然後就會有一些言論開始說，看～她又來了，每次都這樣故意放新聞，然後自己又要出來澄清，真的很煩，她懷不懷孕關我們什麼事啊，或者是斷定我已經生完了，只是不承認，然後就開始說這是好事情啊幹嘛不敢承認，她以為自己是誰啊」，認為部分網友對女人的惡意很大，讓她相當無奈。
而八卦媒體「吃瓜敲猛的阿飛」昨(26日)又爆料直擊陳喬恩穿著寬鬆裝和平底鞋跟老公逛商場，一路上兩人都小心翼翼，期間Alan摸了摸她肚子，安排陳喬恩坐下休息，又被指可能懷孕，對此，網友回應：「如果是真的祝福」、「又懷了都幾次傳別人懷孕了」、「這次是真的吧」、「有就祝福，沒有也無所謂」。
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