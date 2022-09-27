太魯閣國家公園管理處自11月1日起，將逐步整修南湖主線步道與沿線的雲稜山屋、南湖圈谷山屋，每間山屋預計增加10個床位，整體工程預計明年完成將另行公告；圖為雲稜山屋。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園轄內的南湖主線因能飽覽南湖圈谷的壯麗山景，是山友畢生必造訪的路線之一，太管處自11月1日起將逐步整修沿線的雲稜山屋及南湖圈谷山屋，並補強沿線步道設施，整體工程預計明年完成將另行公告。（羅亦晽攝）

太魯閣國家公園管理處自11月1日起將逐步整修補強南湖主線沿線步道設施，包含五岩峰斷崖上的岩釘及拉繩等。（羅亦晽攝）

登山活動近年蔚為風潮，太魯閣國家公園轄內的南湖主線因能飽覽南湖圈谷的壯麗山景，是山友畢生必造訪的路線之一，不過沿線的雲稜山屋及南湖圈谷山屋部分設施老舊且床位不足，太管處自11月1日起將逐步整修，每間山屋預計增加10個床位，同時也將補強沿線步道設施，整體工程預計明年完成將另行公告。

太管處遊憩服務課長聶士詔指出，南湖主線上的雲稜山屋及南湖圈谷山屋建造及使用迄今已超過10年，由於部分設施老舊，且床位不足，因此決定將山屋現有的廚房空間整建為床位，每個山屋預計能增加10個床位。

聶士詔坦言，因2座山屋現有的廚房鄰近床位，有些山友出發時間較早，使用設備發出的聲音常常會影響其他仍在休息的山友，未來將廚房移出後應能減緩對山友的干擾。這次工程也將重新整理一旁的生態廁所，改善整體環境的清潔衛生問題。

聶士詔說，雲稜山屋改善作業改採人工搬運方式，目前已在進行，南湖圈谷山屋因位在高山地區，需待空勤總隊支援，整體工程預計明年才會進行及完成，不過會先啟動生態廁所興建作業。

至於沿線上的審馬陣山屋未來是否會整修，聶士詔說，目前先處理雲稜山屋及南湖圈谷山屋，由於審馬陣山屋位在高山區，亦須空勤總隊協助吊掛作業，未來會再情況進行修繕工程。

太管處表示，雲稜山屋內部整建作業施工範圍包含右側住宿區10個床位、廚房及大門玄關，12月1日後將暫停山屋右側住宿區10個床位申請至工程竣工為止，預定明年3月底完工；南湖圈谷生態廁所興建作業則將在11月1日至20日，屆時山屋內公用背包放置區將暫停使用。工程如受天候影響延長或改變施工期間，將另行公布。

此外，太管處也將一併整修南湖主線步道設施，包含沿線的里程牌、標示牌，補強危險路段的踏階，並重新穩定五岩峰斷崖上的岩釘及拉繩等設施，屆時請山友配合相關管制措施。