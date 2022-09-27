資深媒體人周玉蔻連日追打國民黨台北市長參選人蔣萬安身世之謎，還點名前中華民國小姐張淑娟是蔣父蔣孝嚴早年緋聞案女主角，逼得張現身台北地檢署提告，不願接受周玉蔻為錯誤報導道歉。對此，蔣萬安狠嗆周玉蔻，「她怕被告嗎？她怕被罰錢嗎？她怕被丟臉嗎？她還有什麼難看的事情做不出來？」

蔣萬安的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫今日來到深藍票倉文山區，他前往木柵市場掃街拜票前接受媒體聯訪，對於周玉蔻猛打緋聞案後又向張淑娟道歉，甚至意外和國民黨台北市議員王鴻薇上演互罵情節，他無奈表示，這樣的戲碼大家還想看嗎？已經對無辜的當事人造成嚴重傷害，對台灣社會造成負面影響。 蔣萬安質疑，周玉蔻道歉又嗆聲，到底用意是什麼，讓人深感「早知如此何必當初」，但霸凌式的道歉並非不是道歉，他希望對方能正式自己才是參選人，「有事針對我，不要傷害任何無辜的人。」

至於外傳蔣萬安團隊擬向周玉蔻提告，蔣不滿說道，「她怕被告嗎？她怕被罰錢嗎？她怕被丟臉嗎？她還有什麼難看的事情做不出來？」但不論有沒有提告，重點是停止低劣言行持續傷害台灣社會與民主。