歐洲國家足球聯賽進行到小組賽最後一輪，已經確定降級的「三獅軍團」英格蘭，主場迎戰小組第3的「日耳曼戰車」德國，此戰雙方有來有往，儘管英格蘭一度克服2顆進球落後取得領先，但後防依然不給力，最終讓德國以3：3逼平比數，近期吞下6連不勝的英格蘭，也追平64年來難堪紀錄。

無論是闖進上屆世界盃4強，還是去年拿下歐洲盃亞軍，英格蘭近幾年一直是處於上升的趨勢，不過進入到2022年後，英格蘭的狀態呈現「斷崖式下降」，只在熱身賽當中拿下2場勝利，在今年歐國連表現始終低迷，小組賽第5輪敗給義大利後，「三獅軍團」也確定降入歐國聯B級，對於始終打著「讓足球回家」的英格蘭來說顏面無光。

英格蘭面對德國這場無關乎晉級的比賽，兩隊在上半場打得相當膠著，沒有出現任何一顆進球，下半場德國率先發難，第50分鐘英格蘭中後衛馬奎爾(Harry Maguire)禁區內絆倒穆斯亞拉(Jamal Musiala)，由京多安(Ilkay Gundogan)主罰攻下全場第一分，德國再接再厲，比賽第67分鐘哈維茲(Kai Havertz)禁區外起左腳攻破球門右上底角，德國收穫第2顆進球。

2球落後的英格蘭沒有放棄，71分鐘靠著盧克肖(Luke Shaw)進球打破長達565分鐘的進球荒，3分鐘後芒特(Mason Mount)再補上一球追平比數，英格蘭攻勢尚未停歇，這次換德國禁區內出現犯規，凱恩(Harry Kane)操刀罰進實現3：2反超，不過英格蘭後防仍無法維持住領先，哈維茲門前撿漏讓德國攻下追平分，最終2隊以3：3握手言和。

本場拿下和局後，英格蘭也正式追平隊史最長各項賽事6連不勝的紀錄，上一次出現如此慘況得要追朔到1958年，距離世界盃開幕還有不到2個月的時間，狀態低迷的英格蘭得要醒醒了。