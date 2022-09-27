高虹安表示，不知道柯建銘還想對資策會做何種施壓，直言這樣真的很難看。（葉家瑋攝）

【全程影音】不忍了！為論文案赴北檢提告《鏡週刊》 高虹安：我與張淑娟感同身受

民眾黨立委高虹安近日被週刊爆料於美國辛辛那提大學的博士論文涉及抄襲、侵權資策會，對於民進黨團總召柯建銘稱行文經濟部及資策會，要求提供資料及說明釋疑，這對立委職權再平常不過，兩人在臉書上隔空互槓，今天（27日）她表示，「柯總召對於法條的解釋可能有他自己獨到的見解」、「我不知道柯總召還想要做什麼樣的施壓來讓資策會去做翻案」。

高虹安今天早上赴台北地檢署提告《鏡週刊》，《鏡週刊》也發表聲明表示為維護記者權益及媒體最寶貴的公信力，將對高虹安女士提出誣告罪之告訴。

針對柯建銘持續在臉書上抨擊高虹安，高虹安表示，資策會既然都已經在上週二的時候，聲明沒有侵權疑慮，是純學術的發表，然後我又是資策會的員工，我也是第一作者。這兩天週刊所指控的期刊也都已經公開發表在外，所以我不知道柯總召還想要做什麼樣的施壓來讓資策會去翻案。高虹安還說，「我覺得這真的滿難看的」。