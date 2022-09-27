日前台中烏日警分局藉愛心米送暖活動關懷弱勢族群，同時向民眾宣導反詐騙及交通安全宣導。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中烏日警分局藉愛心米送暖活動關懷弱勢族群，同時向民眾宣導反詐騙及交通安全宣導。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中烏日警分局龍東派出所日前偕同里長張文慶、轄內熱心民眾及救國團等單位在田中里活動中心舉辦愛心米送暖活動，現場聚集50位里民；員警藉此機會關懷低收、中低收等弱勢族群，同時向民眾宣導反詐騙及交通安全宣導，現場十分溫馨，讓困苦民眾在這微涼的時節感受到一股暖流，亦能增強防詐騙及交通安全知識。

烏日警分局表示，近來詐騙案件頻傳，中老年人口在受害者中占不少比例，常見的遭詐手法有「假檢警或假公務機關詐騙」、「猜猜我是誰」等等；烏日警分局進一步指出，民眾凡是接到自稱健保局、假電信公司來電，提到有關「身份證、健保卡被冒用」、「監管帳戶、交付存摺、印章、密碼」、「將錢領（匯）出至安全帳戶、繳交保證金、不能向外透露」或「子女欠錢莊錢、作保被抓（綁架）」等相關關鍵字，就是詐騙，切勿上當受騙。

烏日警分局呼籲民眾，不論是接到電話或是看到網路訊息時，務必保持冷靜，不要輕易相信，可多和家人朋友商量討論，以免落入詐騙陷阱。

烏日警分局也表示，這個月是交通安全月，盼民眾都能有正確的用路觀念，建立「車輛慢看停、行人停看聽」的習慣，更進一步提醒民眾，上路時遠離大型車及避免進入大型車轉向時產生的內輪差與視野死角中，隨時留意路況，以降低事故風險。