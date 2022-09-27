不少人參加婚宴都會穿得比平常正式，一名網友表示，在婚宴場合看到其他賓客穿T-shirt配牛仔褲及布鞋，直呼「台灣人的衣品是全世界最扯的」，貼文引發兩派網友爭論，一派人認為絕大多數台灣人都以乾淨舒服為主，完全沒有顧慮場合；另一派人則說，參加婚禮穿什麼不重要，因為太正式，會搶走新人的風采。

原PO昨（26）日於PTT八卦板指出，近日參加好友的婚宴，看到其他賓客穿T-shirt配牛仔褲、穿布鞋，甚至還有不少人戴帽子，認為這現象是全世界最扯的，他批評「只有農村辦桌請客才會這樣穿，台灣人參加酒店婚禮穿著太扯了吧！有沒有台灣人衣品大悲劇的八卦？」

貼文曝光，引發兩派網友討論，「台灣人對於什麼場合穿什麼衣服一直沒概念」、「穿衣服看場合是國際禮儀，不過我想某些人應該不懂」、「台灣人衣品是真的有點邋遢，亞洲衣品最好應該是日韓」、「我還有看過穿整套運動服參加喜酒的」、「很多人覺得舒服乾淨就好，完全不看場合」。

另一派人則認為自己不是婚宴的主角，穿太正式反會搶走新人的風采，「穿太正式反而看起來像異類」、「沒人在意你穿什麼，紅包到位就好」、「穿太正式把新人的風頭都搶走了」、「穿太正式會搶新人風采，你懂不懂啊？」、「為何要那麼正式？焦點在新郎新娘就好了」。