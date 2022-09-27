美國步步進逼大陸半導體，繼上個月宣布將限制包括輝達在內的高階產品輸入大陸後，根據路透報導，美國計畫擴大限制AI晶片和半導製造設備出貨，打算再禁止3家公司，包括科磊、科林研發和應用材料出口14奈米以下晶片設備給大陸。美國財經媒體專欄作家高燦鳴(Tim Culpan)撰文表示，大陸人工智慧（AI）超級大國地位恐不保。

路透引述未具名消息人士說法指出，今年稍早美國商務部曾發函給科磊、科林研發和應用材料這3家公司，據悉商務部現在打算根據信函裡的內容發布正式新規定，而此次將鎖定用於AI運算以及晶片製造設備的半導體；美國上月也通知輝達，禁止者對大陸出口A100或H100高階AI晶片，除非取得商務部許可。高燦鳴指出，上述這些針對晶片設計業者和製造設備供應商更嚴格的規定，勢必將阻礙大陸的AI發展。

文章提到，AI分成3大領域，包括數據、演算和處理能力，而大陸之所以成為AI超級大國，主因在於北京政府和企業搜集了海量數據，使其在數據和演算法方面維持領先地位。但在AI處理能力方面，美國在這個純數字運算領域是王者，美企輝達和超微是這方面的全球領導者，很大程度要歸功於台積電製造的晶片，而台積電則使用科磊、科林研發和應用材料的設備。

高燦鳴說，輝達A100晶片採用台積電7奈米製程，即將推出的H100 晶片採用更先進的4奈米製造。相比之下，北京想自行研發設備和製造晶片但卻進展緩慢，還將因為拜登政府進一步緊縮管制，只能生產14奈米以上晶片，使未來發展受阻更嚴重。

高燦鳴最後總結，在美國壓制大陸AI發展下，大陸沒有了運算處理數據的能力，僅能嘗試在數據和演算法維持領先地位，但在三個領域裡只擅長兩者是不夠的。