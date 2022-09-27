大陸女星黃聖依2004年因演出周星馳的電影《功夫》而獲得「星女郎」封號，知名度也因此打開，2007年與身家超過台幣60億的影視業總裁楊子宣布結婚後，也經常公開曬恩愛羨煞旁人，但近日卻傳出兩人疑似婚變，引起外界熱議，但兩人始終沒有對外說明。不過兩人又在傳出婚變後一同登上直播節目帶貨，真實的互動也再度引起網友熱烈討論。

黃聖依和老公楊子日前在七夕情人節時，各自在微博上PO文標註對方，當時被認為是在七夕隔空傳情，不過隔1個月就被網友發現2則貼文疑似都有藏頭詩，像黃聖依的藏頭詩為「歲月如歌各自安好」，楊子則是「相見不如懷念」，文末都寫著「新開始、新旅程」，另外兩人都只放個人獨照，而不是過去的甜蜜合照，引發外界猜測兩人婚姻生變。

隨後楊子還被眼尖的網友發現悄悄刪光與黃聖依過去的恩愛動態，讓婚變傳聞甚囂塵上，不過兩人在傳出婚變後仍在近日合體直播帶貨。而在影片中，只見黃聖依與楊子雖敬業的不斷向觀眾介紹商品，但兩人全場0互動，輪到楊子說明商品時，黃聖依則不時露出不耐煩的表情，而部分網友看到直播後也忍不住留言「這是合好了嗎？」、「這不還一起直播」、「估計是之前一起簽的品牌，不能毀約吧」、「不是說散了，現在還一起直播，這是啥意思」、「黃聖依表情說明一切」，再度引起熱議。

黃聖依與楊子傳出婚變後首度登上直播，真實互動全洩。（圖／微博）