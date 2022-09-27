目前就讀大專以上學校、83年次至93年次出生的在學役男，如要利用暑假期間提早完成兵役，10月17日起至11月15日可上網至內政部役政署網站線上申請。雲林縣府也呼籲中籤且符合資格的役男不要輕易放棄分階段入營資格。

縣府民政處指出，中籤者會由戶籍地鄉鎮市公所通知進行兵役體檢，體位經判定為常備役體位者可於2023年、2024年分2年暑假入營，完成4個月的常備兵役軍事訓練，役男提早完成兵役義務可提早進行未來就學、就業規畫。

國防部共提供6月中旬、7月中旬、7月下旬等3梯次供役男選擇，每年入營時間約為2個月，請役男應查詢學校行事曆，確認各梯次入營及結訓時間，審慎考慮後擇定1梯次申請。

民政處表示，中籤符合資格且經體檢為常備役體位的役男，在接到徵集令前可隨時至戶籍地的鄉鎮市公所提出放棄申請，但中籤後資格不符合或役男申請放棄的缺額都不能遞補，因此鼓勵中籤且符合資格的役男不要輕易放棄分階段入營資格。

民政處說，雲林縣役男與家長若有相關問題，請洽詢縣府民政處兵役科05-5322114或聯絡戶籍地鄉鎮市公所兵役單位協助。