前屏東市長林亞莼被檢舉於縣議員任內，與丈夫陳俊良設立5個協會、申請不同社團補助經費高達959萬元，一審林、陳2人遭重判16年，二審改判8年6月、7年10月，更一審再改判2人7年10月。高雄高分院更二審27日宣判，林、陳2人仍判7年10月，可上訴。

林亞莼2014年遭人檢舉，3年議員任內共協助5個協會申請補助辦理18場活動，但這些活動在坊間卻從未聽聞，其中有3協會地址在林家，5協會電話也均相同，質疑她將補助款自用。

屏東地檢署接獲情資後立即分案調查，發現陳俊良擔任5協會總幹事期間，負責辦理相關活動與補助核銷等業務，明知2011年至2013年間，未招開協會會員大會，卻偽造會員簽名、簽到簿與會議紀錄，再以協會名義，請被告黃姓廠商提供發票，向屏東縣政府申請補助，購買電腦設備、免治馬桶、高爾夫球等設備。

檢調查出，林陳2人2006至2013年間，總計向縣府請領社團補助款共959萬元。2018年屏東地院審結，林陳2人各處有期徒刑16年。上訴至二審，改判林陳2人8年6月、7年10月，更一審再改判2人7年10月。

高雄高分院更二審認為，原審未考量陳俊良偵查中就自白犯罪，且繳回959萬元犯罪所得，林亞莼犯行則屬於「間接故意」，2人部分貪汙犯行也屬5萬元以下、可減刑，或改以詐欺、偽造文書罪論處，最後撤銷原判，仍判林陳2人7年10月，可上訴至三審。