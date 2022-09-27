新北市吳姓兄弟檔26日前往新北市萬里區白宮行館沿岸沙灘戲水，疑因體力不支，遭離岸流帶向海中，消防、海巡漏夜搜尋未果。今早一具遺體被沖上岸，明顯死亡，經指認確定是33歲吳男，家屬泣不成聲，遺體後續由葬儀社移至殯儀館，現場也持續搜尋弟弟下落。

住在新北市土城區的33歲吳姓男子，26日和妻子、弟弟（30歲）以及男同事共4人，到萬里區白宮行館外沙灘戲水，當時3男一同下水，但最後僅男同事上岸，吳姓兄弟疑被離岸流帶往海中，距離岸邊約5百公尺，無力游回，吳妻急忙報警。

新北市消防局昨立即出動6分隊、1中隊1大隊，各式消防車輛20輛、船艇5艘，消防及義消人員46名前往搜索，空勤總隊、海巡署也投入救援行動，但接近晚間風浪變大，搜救人員於晚間6時停止海上搜尋，改由部分消防、海巡人員在岸邊漏夜搜尋，但仍未發現兄弟蹤影。

直至今早約6時50分，一具遺體被沖上岸，經家屬確認為33歲哥哥，因已明顯死亡，由葬儀社接往殯儀館，但30歲弟弟仍未尋獲，現場由消防局中隊長洪偉仁指揮，出動18名浮潛人員、2艘船艇、2艘水上摩托車以及空勤總隊直升機，繼續進行海面搜尋。