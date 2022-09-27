中央流行疫情指揮中心統計，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中有350萬劑、約6.5％疫苗報銷，耗費12億公帑，其中高端疫苗佔5億，前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中認為整體只報銷6.5％算少，而近期又爆出日本開放邊境卻不承認高端疫苗，導致風波越演越烈。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安27日直言，不需要像陳時中這種採購黑心快篩、不被國際接受的指揮官來當台北市長。

蔣萬安的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫今日來到深藍票倉文山區，他前往木柵市場掃街拜票前接受媒體聯訪，被問及高端因為打氣不佳，有60.1萬劑、價值5億的劑量要銷毀，而BNT只有6.8萬劑需要銷毀，狀況天差地遠，但陳時中卻表示總數報廢6.5％算很少。

對此，蔣萬安指出，台灣民眾對於高端疫苗不信賴、對於BNT的信任都看得出來，所以BNT報銷量只有高端9分之1，再次感謝慈濟、台積電等民間團體捐贈BNT疫苗給台灣民眾，「我們不需要黑心快篩，不需要像陳時中這樣採購黑心快篩，不被國際接受的指揮官來當台北市長。」

媒體追問，國民黨中央組「助選團」要幫各候選人助選，但前北市長郝龍斌、前主席江啟臣、吳敦義及前總統馬英九都曾在助選時失言而引發爭議，外界憂心未來恐變成「失言」團。蔣表示，他感謝每份支持的力量，當前就是要發揮團體力量，一步一腳印發揮台北隊精神，持續爭取市民支持。