香港總商會總裁梁兆基今出席電台節目表示，因應香港入境防疫限制導致多個商務活動流失至新加坡或其他城市，希望盡快實施入境檢疫「0＋0」，以吸引多個已遷出商務活動回流香港，但認為未必能百分百回流，可能約有10％的活動流失。

梁兆基指出，香港仍有自身優勢，商界反映過去兩年因疫情而遷移活動，如香港盡快全面放寬入境檢疫，相信活動會回流，但基於回流成本，亦有可能流失部分活動，希望政府協助商界加強宣傳，招攬商務活動來港，並期望以新活動追回已流失部分。

梁兆基說，入境檢疫放寬至「0＋3」預視了入境檢疫將會再放寬，期望年底前實施「0＋0」，部分企業已開始籌備大型活動，期望可以迎上年底前實施「0＋0」。

另外，梁兆基認為香港作為大陸與國際接駁的橋樑，如果不能與大陸通關，只能發揮一半作用，國際與大陸兩方通關同樣重要，期望政府及商界盡快與大陸商討，以恢復通關。