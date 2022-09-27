北極星藥業-KY(6550)今(27)日股價持續開低，開盤1小時，股價又鎖上跌停板157.5元，生醫類股成為空方箭靶，上市、櫃生醫指數重挫3%、2%，成為盤面上最弱勢的族群，股王藥華藥(6446)跌幅約2.6%，守穩550元之上，中低價位個股表現相對強勢。

北極星藥業-KY連續跌停，新藥族群頭殼抱著燒，智擎(4162)重挫逾8%、醣聯(4168)、合一(4743)跌幅在6~7%不等，不過，仍見多頭火種，興櫃股的台睿(6580)漲幅超過10%，股價站上50元、泰宗(4169)漲幅在4%以上，杏國(4192)漲幅近5%。

合一傷口外用乳膏Bonvadis拿到美FDA醫材上市許可後，股價狂飆衝上303元後，開始回檔修正，合一已經公告，將在9月30日將舉行第3季線上法說會，各界都在關注取得上市許可後，未來的授權金及銷售規劃等發展，後續對業績的貢獻。合一今日開高，但盤中翻黑，最低一度探至228.5元。

台睿新藥瑞克西(Rexis)爭取敗部復活，適應症包括多重器官衰竭及重症病人治療，10月結果將會出爐。其它的新藥開發進度明朗，改變劑型為口服的化療新藥TRX-920預計在2022年年底送以505(b)(2)方式申請進入IND；VM-1118用於治療晚期神經內分泌瘤二期試驗，推估明年中解盲；與蕾莎瓦(Nexavar)併用治療肝癌，第一階段將在明年首季完成，病患以初期患者為主。