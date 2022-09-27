賴姓台大醫學系學生，本月18日快篩陽性因當天周日診所掛號不易，隔天賴才線上看診並經通報後，被台北市衛生局處分從19日起隔離，但他主張自己是醫學系學生，有能力判讀快篩結果，應從18日起算到25日就可解除隔離，聲請提審，但遭台北地方法院裁定駁回。

賴男聲請提審主張，因同住之家人16日出現類流感症狀，進行快篩結果為陽性，自己因而成為密切接觸者，且18日自己快篩結果亦呈現陽性，同時告知實習場所負責人及台大醫院教學部承辦人，並在醫院快篩紀錄系統完成登錄。

賴男表示，因當天為周日，診所掛號不易，19日進行線上看診，並由診所通報相對人，自己是醫學系學生，有能力判讀快篩結果，18日開始出現輕微呼吸道症狀，自行快篩結果陽性，且有接觸史，自可排除偽陽性之可能，應認定18日為新冠肺炎確診者，請求裁定更正居隔通知書上之隔離日期。

台北市衛生局指出，目前居隔方式仍以快篩陽性看診日為居隔第0天，民眾除了視訊看診外，亦可利用急診視訊看診，已依法行政，且居隔通知書已合法送達賴男。

台北地院審理後認為，依相關規定並非以病患快篩劑顯示陽性或自行評估發病為準，尚須經醫師看診後評判，賴在19日經由診所醫師視訊看診後確定為新冠肺炎確診者，應自該日起算居家隔離日期，衛生局對賴實施之居家隔離之防疫措施處分，並無違誤，駁回賴的聲請。可抗告。