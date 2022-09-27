南韓雙人團體「酷龍」成員具俊曄與女星大S閃婚後，連續登上韓網NAVER的娛樂新聞冠軍，不論在台、在韓都引發不少話題。身為韓流始祖偶像之一的具俊曄其實也相當寵粉。近日，有消息傳出他自掏腰包請歌迷聚餐並連線直播團體另一成員姜元來，原因曝光令網友讚嘆「太暖心了」

日前姜元來在個人社群平台上發佈2篇隊友具俊曄與粉絲們聚餐合照的貼文。貼文中將粉絲的名字一一列出，並配上「好久不見」的字樣。此外，一同曬出的照片中可見具俊曄和粉絲們在餐廳用餐，開懷大笑的模樣，還與12名粉絲一同合照。粉絲們單手比耶，笑得開懷的站在具俊曄四周，令人不禁想代替她們和具俊曄面對面聊天。

據《NOWnews今日新聞》報導指出，具俊曄之所以會想與歌迷聚會，是因為那些粉絲從23年欠至今都還是一直愛著並支持酷龍，所以具俊曄主動邀約，促成這一場飯局。他也透露聚會中有和隊友姜元來視訊通話，聊一些彼此最近的發展。姜元來更表示很想來台灣和粉絲們見面。

姜元來貼文PO出後，吸引不少酷龍粉絲爭相留言，可惜自己竟然錯過和偶像見面的機會，表示「好羨慕的粉絲見面會」、「真摯的感情」、「歐巴，我也想要参加」、「這種機會可以再多來一點嗎」、「要如何參加台灣的酷龍粉絲俱樂部。」