臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

年底台北市長選戰引發關注。民進黨候選人陳時中擔任指揮官時，曾指萬華為防疫破口，參選後他為此致歉，仍遭各界撻伐。總統蔡英文昨（26）日在臉書刊出與陳時中的合照，兩人一同來萬華拜廟，蔡盛讚萬華是台灣很有特色的地方，疫情期間更在中央地方攜手努力下一起克服了挑戰。此文引發熱烈討論，大批網友痛批蔡每天都在忙選舉，更有人怒嗆「真面目露出來」。

蔡英文昨日在臉書發文，刊出她與陳時中的合照表示，疫情初期萬華受到很大的影響，也承受很大的壓力，在中央地方攜手防疫努力下，大家一起克服了挑戰。過去這段時間，陳常常來萬華，關心萬華的朋友；當天她特別和陳一起來到廣照宮，祈求國泰民安，也感謝萬華朋友的團結防疫。

蔡英文指出，萬華是台灣很有特色的地方，當外國朋友來訪時，她也會帶他們來萬華走走逛逛，體驗在地風情、品嚐美食小吃。如今疫情來到最後階段，國門也將逐步開放，她相信，未來台灣會吸引更多的國際旅客來台灣、來萬華觀光。蔡強調，萬華非常的迷人，只要中央地方團結齊心，萬華就能再現風華，恢復以往的熱鬧。

此文湧入約3000則留言，卻一面倒幾乎全是批評聲浪。網友紛紛表示：「真面目露出來了」、「總統真的很辛苦欸，每天南來北往都在擔憂選舉」、「選舉招式再度岀籠」、「是否要調整一下國政與輔選的比率」、「去年怎麼說的？今年又怎麼說的？還有臉去！」「去年5月疫情在燒的時候就該挺萬華了，現在講是在？」「萬華我記得屬於英國屬地吧，當時病毒直接繞過桃園進來，萬華真是可惡的破口」、「希望萬華會成為時中選票的破口」。