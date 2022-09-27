衛福部將疫苗採購合約封存30年，並被列為機密檔案，對此，衛福部長薛瑞元今在立法院接受質詢時回應，「這不是封存，是保存」；此話一出，引爆國民黨立委曾銘宗怒火，難道保存30年，不就等於保密30年？薛瑞元表示，合約保密期限到期後，隨時是可以把密解開的。

衛福部以「密件」封存疫苗採購合約30年，引爆爭議。對此，衛福部前部長陳時中日前說，公文從未列為國家機密，會列為密等是依行政院文書處理手冊呈現編列，隨時可調整，30年則是巨額採購公文的保存期限。

針對疫苗採購合約以機密保存30年，曾銘宗今上午在立法院質詢時，當面質問現任衛福部長薛瑞元為何要讓資料封存30年？薛瑞元回應，這不是封存，而是要保存文件30年；至於保密時間，則是依照合約的約定來進行。

曾銘宗追問，依照審計部資料顯示，疫苗採購合約的年限就是5至10年，那麼，為何衛福部卻要將資料封存30年？「請問有沒有任何採購合約，說要保密30年的？」薛瑞元回應，「沒有」，但他仍堅稱，這不是封存，是保存。

薛瑞元接著稱，衛福部核定的是密件，意思是文件的輸送、保存方法要依照密件處理，在保存30年期間，都要按照這個規定處理。

但曾銘宗質疑，衛福部的做法，其實還是要將採購資料保密30年，難道不是嗎？薛瑞元回應，兩者還是不一樣，一個是以密件處理保存30年，但合約的保密期限到期後，隨時可以把密解開。