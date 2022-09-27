資深媒體人周玉蔻指前中華民國小姐張淑娟與蔣萬安父親、蔣孝嚴在晶華飯店傳出誹聞案，張淑娟27日到台北地檢署提告周玉蔻。豈料，周玉蔻卻突然現身，硬要跟張道歉，引發喧然大波，陳時中競選團隊傳出針對周玉蔻事件，定調3點，包含無關選舉人不攻擊等，對此，民進黨新北市長參選人林佳龍說，我們沒有針對特定人，只ˇ希望對市政與城市發展有更多討論。

林佳龍表示，民主的選舉大家希望針對公共議題來討論，特別是是市政發展，只要針對此能提高選民知的權利，對於城市還有國家發展提出好的政策，希望能夠更多的討論，我們沒有針對特定人，新北市真的很需要大家來討論這10幾年的城市發展，遇到什麼樣的困境及需要大翻新的地方。

另因周玉蔻曾稱會幫忙新北市選情，被問及會不會擔心新北市選情受影響？林佳龍回應，就事論事，像恩恩案也要有媒體持續關心，其他政策或議題都歡迎多討論新北市。