新北市交通警察大隊本月在板橋區文化、民生路口裝設科技執法設備，半個月就偵測違規368件，其中又以行駛人行道222件最多，由於成效佳，交大已選定板橋、土城、雙和、三蘆、新莊、泰山、五股與八里等16處路口裝設科技執法設備，預計本月底完成建置，待驗收後擇定執法日期，初期以宣導為主。

新北市交大隊長林泰裕在今道安會報中指出，交大在今年爭取交通部道安會補助，在板橋文化與民生路口建置科技設備，9月1日開始執法後，1日至18日期間，共計偵測違規368件。

其中以行駛人行道222件最多，其次是違規停車102件，再來是紅燈右轉47件，還有不禮讓行人7件，研判是周邊商家多，貨車卸貨等因素導致。

林泰裕指出，科技執法可避免執法人員與用路人衝突，且透過拍照偵測爭議小，交大已經根據各區違規樣態，盤點16處建置科技執法設備，若順利就會陸續啟用，且周邊都會設置警告牌面提醒用路人。

交大表示，16處地點分別是板橋區民生路與萬板路口、文化路2段與文聖路口，土城區中央路與中華路口、中和區中正與板南路口、永和區永平中山路1段路口，三重區疏洪東路與捷運路口、新北大道與重陽路口、蘆洲區集賢路及信義路口。

新莊區中正路與思源路口、中正路與大觀街口、中正路與新泰路口、中正路與中環路口、五股區疏洪六路與疏洪一路口、泰山區新五路與楓江路口、新北大道與泰林路口與八里區龍米路1段與關渡橋口。

交大指出，16處設備預計9月底完成建置，待驗收後會再擇定執法日期，執法初期會以宣導為主。

另林泰裕也說，新北市自今年1月分三階段啟動區間平均速率執法，整體違規最高下降8成，事故下降7成，防治成效良好，尤其新莊壽山路違規數字從以前平均每天50件，至今只剩下個位數，速度也有下降。

林泰裕說，台2線85.8-87.3k龍洞隧道段區間測速設備10月會完成建置，執法日期尚待討論確定。