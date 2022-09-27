Super Micro Computer美商超微電腦(SMCI)宣布推出第二代的NVIDIA OVX系統。Supermicro OVX伺服器採用全新的L40 GPU，為4U 8-GPU伺服器規格，具備雙Intel CPU、32個DIMM、8TB記憶體、12個PCI-E插槽和多達24個磁碟機槽。使用 L40 GPU的其他伺服器還包括Supermicro的一系列系統：4U 4-GPU 機架式/工作站、含多達6個GPU的2U、1U 4-GPU，和多節點2U 2-Node系統。這些系統全都支援以NVIDIA L40 PCI-E為基礎的GPU。

Supermicro總裁暨執行長Charles Liang表示：「Supermicro再度領先業界，率先推出第二代OVX伺服器。我們具最嚴苛需求的客戶需要整合速度最快的CPU和GPU，以實現低延遲的沉浸式體驗。而我們的OVX伺服器正是為了大規模建立及運行最複雜的Omniverse Enterprise應用程式所設計。」

這些新伺服器提供突破性的圖形、人工智慧和網路效能，能滿足打造及運行沉浸式3D虛擬世界的需求。Supermicro的OVX是一款特製系統，能以資料中心的規模建立和管理NVIDIA Omniverse Enterprise應用程式，並將最先進的NVIDIA RTX加速圖形和AI功能與高速、安全的網路以及企業級管理功能整合為一體。

NVIDIA L40 GPU將整合到Supermicro現在及未來世代採用Intel和AMD平台的系統中。採用L40 GPU的下一代Supermicro系統包含4U 8-GPU伺服器、4U 4-GPU伺服器，以及2U和1U伺服器與工作站。每一部Supermicro OVX伺服器將由多達8個NVIDIA L40 GPU提供支援，導入NVIDIA Ada Lovelace架構的強大功能，以加快Omniverse工作負載的執行速度。