疫情、俄烏戰爭、庫存過高、通膨疑慮等重大利空，使台股及全球股市今年以來聯袂下跌。據集保大數據平台統計，2022年前8月定期定額成交總金額已達434億元，平均每月逾54億元、年增達約69％，且參與定期定額投資人也突破39萬戶、年增達41％，雙雙大躍進。

從定期定額標角度觀察，今年前8月最受投資人青睞的前10檔定期定額標的中，共有元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、國泰台灣5G+、富邦公司治理等6檔ETF，以及台積電、兆豐金、玉山金、合庫金等4檔個股。

集保指出，從上述標的可發現，投資人除了透過定期定額分散買在相對高點的「擇時」風險外，更願意透過買進ETF分散個股表現下滑的「擇物」風險，安心而穩健的持續投入。而6檔ETF幾乎都環繞權值股、高股息、ESG等主題，4檔個股中除台積電外均為金融保險業。

集保分析，上述狀況顯示投資人在挑選定期定額標的時，最在乎基本面是否穩健、配息是否穩定及經營是否永續，也反映出投資人對定期定額策略的期望，除了獲取長期投入的回報外，更可以規避短期市場波動的風險。

集保結算所副總經理陳光輝表示，2025年台灣將邁入超高齡社會，隨著國人平均餘命提高、扶養比快速增加、通膨侵蝕購買力，屆時將面臨退休準備不足困境。因此，鼓勵國人自己的退休金自己存，以定期定額方式長期買進降低成本，提高投資勝率。