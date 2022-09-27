隔夜美股再度收黑，道瓊指數進入熊市，受此影響，周二香港恆生指數盤中跌0.37%，為17789.62點。國企股(H股)跌0.6%，為6101.37點。

恆生科技股指數目前下跌1.09%，成分股跌多漲少，萬國數據跌5.33%，跌幅最大；其次為金蝶國際跌4.34%。理想汽車漲3.4%，表現最佳，儘管該公司下修第三季交車預測。

此前北京宣布延長電動車稅負抵減政策，在隔夜華爾街市場，理想勁揚5.56%，小鵬汽車上漲4.81%。

澳門最快將於11月重新開放中國旅遊團入境，金沙中國、銀娛、永利澳門等博奕股持續走高。

贛鋒連跌第五天，目前下挫2.1%。根據聯交所文件，三星SDI在9月22日減持1662.2萬股贛鋒鋰業股份，平均價為60.72元，持股比由8.23%降至4.11%。

受金價下跌影響，類股龍頭紫金跌2.5%，稍早前一度跌近4%。招金、山東黃金亦走低。