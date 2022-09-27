「最美性學博士」許藍方去年捲入與已婚醫師的緋聞，被對方妻子以損害配偶權提告，先前判決出爐，許藍方遭判賠50萬元，今年6月她一度表示存款只剩7千多元，只能解除委任律師，近日她匯款給對方正宮，稍早，正宮曬出截圖，表示錢已經全數捐給兩個公益團體，她也寫下18字說：「紛擾至此總算塵埃落定，人生終將繼續前行。」

許藍方先前遭已婚醫師妻子提告求償300萬台幣，今年6月許藍方出庭，透露因存款只剩7千多元，只能解除委任律師，單打獨鬥應戰，有記者問她為何在案子快結束時才解除委任？她回答：「沒有，我不知道有那件事，純粹是因為我現在沒有辦法再負擔，所以先解除，以免積欠更多。」

已婚醫師正宮透露已將罰金全數捐出。（圖／翻攝自臉書）

許藍方當時提出6點，強調自己說的是實話，她指出從沒說過自己是成功人士，「感謝看得起我的人」，並表示擁有博士學歷與生活理財無關，「知名度高不等於收入就多」，「我不知道該感謝還是痛恨那些盜用我照片和影片的盜版商」，她知道大家不敢置信她存款這麼少，但確實是事實，最後呼籲：「請把時間花在自己或幫助其他的人身上會更有意義，謝謝！」

最後許藍方遭法院判賠正宮50萬元，她在庭上表示，不上訴的主因不代表她真的介入對方家庭，只是不想再浪費一年時間跟花律師費，她也不否認造成正宮精神受到侵害，才決定不再上訴。而稍早，正宮曬出兩張截圖，透露已將50萬元捐給兩個公益團體，自己一毛不留，更表示希望紛紛擾擾到此為止，之後可以迎接新生活，引來粉絲讚：「辛苦了，你捍衛自己的樣子好美麗」、「果然是正宮太太，不愧是醫師，氣度不同，加油！」、「經歷這樣的事情，只想跟你說一聲你辛苦了」、「做善事太讚了」。