「賽車教父」廖老大日前宣布退出直播圈，引起大眾譁然，大家也紛紛猜測廖老大手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」旗下加盟主該何去何從。對此，前桃園市議員王浩宇昨（26）日透露，澎恰恰金主林秉文決定出手了，並請廣大網友提供想法，一票眾人直指最大問題是「LOGO」，建議趕快換掉。

前桃園市議員王浩宇在臉書上透露，當時廖老大宣布退出直播圈，爆系公社版主范果旺詢問廖老大：「當初加盟你飲料店的那些鐵粉，加盟金花了、店租、人員、設備都花下去了，你說退出就退出，未來沒有你的光環加持，請問他們該怎麼辦呢？你是不是該想個辦法幫一下當初支持你的鐵粉呢？」王浩宇談到有廖老大飲料店的加盟主私下找他，「希望我能夠幫他們想想生存的方式，因為這陣子業績真的不理想，有時候一天只能賣2000~3000元，幾乎都虧損，畢竟很多都投資上百萬。」

王浩宇也坦言個人能力有限，雖然很想幫忙，但沒有經驗也沒有財力，不知道怎樣幫忙。所幸王浩宇透露：「後來剛好遇到鴿子PGTalk的林秉文總裁，就是那個幫彭恰恰解決債務問題的老闆。剛好聊到這件事，他竟然很阿莎力地說，不然他來幫忙想辦法，願意協助加盟主處理後續，不要損失那麼大。」王浩宇指出，目前已經有幾個加盟主跟他聯絡改裝，正在規劃新的一些想法，有需要的人也可以找林秉文，「不然一家飲料店都裝潢了，這樣真的虧好大。」

另外，王浩宇也請廣大網友「有什麼想法可以提供」，希望眾人集思廣益可以找到解套方法。除了建議茶葉品質及設備改善外，多數人都直指問題在LOGO和裝潢，紛紛留言：「先把醜死人的LOGO換掉吧」、「飲料內容重新開發，重新掛牌」、「裝潢要比現在難看也不簡單」、「頭像表情看起來凶神惡煞，直接拿掉留文字就好」、「把黃底大頭標換個好的設計~搭配原來的裝潢視覺」，掀起一陣熱烈的討論。