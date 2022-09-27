搶攻跨年商機，寒舍艾麗酒店宣布推出「燦麗花火2023」跨年住房專，於12月31日至2023年1月2日入住「煙火景觀房」三天兩夜42,000元+15.5%起，直接面台北101並輕鬆直擊華麗煙花，另有「城市景觀房」三天兩夜30,000元+15.5%起，可至7樓戶外空中花園現場感受煙火秀，專案入住每房皆可享兩客早餐。

寒舍艾麗酒店有235間客房，其中超過三分之一面向台北101，坐擁「跨年煙火第一排」最佳觀賞位置，是欣賞台北101與跨年活動的首選熱門飯店。跨年當晚入住賓客可享酒店7樓戶外空中花園跨年倒數派對免費入場，在炫彩燈光及潮流音樂中，近距離欣賞台北101煙火華麗綻放。今年更加碼1月1日元旦當晚戶外空中花園新年派對，跨年及元旦派對每房限兩位。最潮跨年行程在艾麗，一起瘋玩信義區不夜城。

寒舍艾麗酒店擁有絕佳的地理位置及便捷的交通網絡，緊鄰捷運信義線「台北101站」及板南線「市政府站」，週邊鄰近各大百貨、影城商圈，步行即可滿足購物、味蕾暢遊各式異國美饌、影城觀影等聚會活動及倒數後精采夜生活。飯店位置鄰近市府廣場，可選擇參與市府跨年演唱會或於飯店內體驗跨年倒數派對，輕鬆享受愜意慶祝，省去舟車勞頓通勤時間，沉浸於迎接新年的歡欣氣氛。