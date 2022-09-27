民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離第4天，27日用直播的方式召開教育政策發表會，宣布將推出「教育5條柱」撐起教育遮雨棚，鄭運鵬說，今天先公布教育軟、硬體共2條柱，包括「校舍全面升級」、「頂大課程先修」，明天將再把其他3條柱一併公布。

鄭運鵬說明，明天就是教師節，這次將推出5大柱的教育政策，第1柱為「校舍全面升級，校舍新建修建如期如質完成」，桃園有許多年輕家庭移入，使得人口成長非常快，從托育、小學、國中到高中，市長鄭文燦2任7年多以來，學生人數不斷增加，而在營建成本增加的狀況下，很多公共工程很難發包，不斷遇到物價飛漲、缺工缺料問題，為此如期如質完成非常重要。

鄭運鵬說，桃園目前共獲得教育部核定補助24.3億元，將用於青園國小、文青國中小、環北國中、潮音國小遷校、仁德國小興建等，這24.3億元中原有10億元是要補助給桃園市總圖書館興建，不過市府走得很早，總圖下個月就會試營運，中央無法補助該預算，因此在市府與民意代表的協商下，將這10億元補助額度放在下個年度給校舍新建修建使用，教育部也可以體諒桃園是少數人口還在正成長的都會區，除上述正在進行中的校舍興建修建工程外，未來還將針對中壢過嶺、平鎮山仔頂、八德小大湳等地區評估興建校。

鄭運鵬表示，第2是「頂大課程先修，頂大課程引入桃園先修」，現在已經有不少頂尖大學在桃園開設部分課程，桃市府與其他縣市不一樣的事，很願意跟頂大做土地上的配合。「航空城是綜合型的大學城！」，陽明交大落腳青埔地區，臺北科技大學已在虎頭山設校，另外也將在觀音設校，清大桃園醫院落腳機捷A16旁等，多所頂大已經進入桃園，要讓高中生活即是大學生活。

鄭運鵬另提及隔離第4天的心情，他笑說，自己在隔離期間追了不少影片與動畫，現在還是不太適應線上訪問的形式，對於近期擔任影身分、幫忙掃街掃市場的朋友相當不好意思，對市民也比較抱歉，這幾天大家都只看到人形立牌晃來晃去，不過新的立牌大受歡迎，他直呼「比我受歡迎讓我有點吃醋，謝謝大家喜歡」。上周六造勢晚會雖然只能用連線方式參與，但看到來自全桃園各行各業、不同區域的朋友一起站出來，這是肯定蔡英文總統、市長鄭文燦的好政績，盼能再延續桃園的黃金8年。

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