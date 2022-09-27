資深媒體人周玉蔻日前於她在《民視》主持的節目上，點名前中國小姐張淑娟為蔣孝嚴多年前晶華緋聞案的女主角，張昨（26）日落淚澄清且對周提告，藍委徐巧芯則透露，已向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉該節目。對於相關問題，NCC主委陳耀祥今起初不願正面回應，還頻頻跳針，只有在被質疑NCC是否裝睡時，才堅決否認。
行政院長蘇貞昌今日上午率官員到立法院進行施政報告並備詢，陳耀祥從議場側門入場時，被問到目前NCC收到多少檢舉周玉蔻的案件時表示，「我們…目前來講應該有接到檢舉案件，不過我們會再處理。」並說自己不曉得有收到幾件檢舉。
而被問到周玉蔻的行為是否為媒體殺人、有無盡到查證責任時，陳耀祥則頻頻跳針，「等一下、等一下、等一下、不好意思。」「不好意思、不好意思、我們會去查。」隨後媒體進一步詢問NCC對此事是在裝睡嗎，陳才堅決地以「沒有」回應。
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