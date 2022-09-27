【全程字幕】張淑娟不忍提告！周玉蔻示愛陳時中想切割？ 黃珊珊「一句話」嗆爆再轟：NCC管一管吧

資深媒體人周玉蔻近期不斷以電視政論節目攻擊國民黨籍台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，甚至在節目上點名前中國小姐張淑娟跟蔣孝嚴婚外情，昨日張淑娟淚崩提告，周玉蔻才到現場道歉承認報導錯誤，各界現喊出要向NCC（國家通訊傳播委員會）檢舉民視，無黨籍台北市長參選人黃珊珊也喊話，一個政府不能有兩套標準，NCC出來管一管吧。

黃珊珊今上午前往長春市場掃街拜票，行前受訪談及NCC是否對周玉蔻行徑視而不見，黃珊珊表示，這個事件跟之前NCC關掉某電視台一樣，當時是以政論節目有造謠抹黑來做標準，這個標準應該也用在現在，一個政府不能有兩套標準，黃強調周玉蔻昨天已道歉，表示先前的言論都是不實的，針對這個部分NCC出來管一管吧。

黃珊珊接著炮轟，當初執政黨要推動數位中介法，現在怎麼面對這個問題，並呼籲民進黨不用再切割周玉蔻，周顯然不只是自走砲，而是民進黨養側翼養到沒標準、沒上限，想做什麼就做什麼，傷人名節為樂、為業。

黃珊珊最後呼籲回到乾淨的選舉，現在已經脫離公共政策討論，且傷害無辜百姓，身為一個執政黨，候選人現在還想做切割，真的是低估台北人智慧。