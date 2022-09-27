全教總今天召開記者會揭露大葉大學榮譽講座教授以個人名義開設中小學校長主任培訓班，創造出一個利益共生的校長生產工廠。（林志成攝）

花錢補習學當中小學校長？全國教師工會總聯合會今天揭露，大葉大學教育專業發展研究所榮譽講座教授黃德祥以個人名義開設中小學校長主任培訓班，請了一堆教育大咖擔任講師，每位學員收費高達3.6萬元，創造出一個利益共生的校長生產工廠。

全教總表示，黃德祥原為國立彰師大教育所所長，退休後轉任私立大葉大學，並以私人名義在南投同德高中職訓中心開設「校長主任培訓班」，每期約2個月收費3.6萬元，這是高教界的產學創新嗎？

黃德祥開設的校長主任培訓班的師資陣容相當堅強，包括前教育部長吳清基、前台北市教育局長湯志民、台北市副市長蔡炳坤、國教院副院長顏慶祥等人，這些人在中小學校長遴選上具有相當大的份量。

全教總理事長侯俊良質疑，私立高中適合開設校長培訓班嗎？過去不少大學均針對中小學校長遴選開設過名目不一的「學分班」、「素養培訓班」，但中小學開設收費的校長遴選專班，則是前所未聞，同德高中應該是全國第一個開設校長培訓班的中小學。

全教總高中職委員會主委張瓊方表示，列名「培訓班」講師的各校學者與前官員，甚至包括現任國教院副院長、國立教育大學校長及教育學院院長，此一培訓班宛如考校長的保證班。

張瓊方進一步問，這些熱中培育中小學校長的學者與官員，是否曾經參與校長甄選筆試命題委員？是否曾經擔任遴選委員會委員？是否曾擔任校務評鑑委員？有無私校授受情事？

據了解，目前國家教育研究院及大學師陪中心均有開設「校長主任培訓班」，以某私立大學為例，每期收費2.5萬元。黃德祥開設的培訓班，收費高一些。

對於全教總的指控，黃德祥回覆，他過去有協助中小學校長專業成長的經驗，因此租用南投同德高中的場地開設校長主任培訓班，將教育種子擴散，是美事一樁，不但沒有不當，還應該受表揚。他們聘請的講師，也都會自動利益迴避，不會涉及學員參與的校長遴選工作。