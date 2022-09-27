全球新冠肺炎疫情進入後期，加上俄烏戰爭爆發，全球能源價格狂飆，有專家警告，能源市場將出現M型化現象，貧窮且購買現貨為主的國家將受到嚴重打擊，巴基斯坦與孟加拉被認為是最大受害者，整體狀況恐怕得等到2026年才會緩解，大陸放寬封控措施、經濟開始復甦也會推高能源價格。

路透社報導，能源危機以天然氣影響的範圍最為廣泛，昂貴的貨物擴大能源市場中的貧富差距，窮困國家的天然氣會被歐洲國家買走，研調機構Vortexa天然氣負責人Felix Booth說：「巴基斯坦與孟加拉是最大受害者，因為他們不僅出現電力危機，且主要都是購買天然氣現貨。」

7月，巴基斯坦就曾開出進口10船液化天然氣的投標案，但沒有任何廠商投標，顯示巴基斯坦在資源有限的狀況下，要能與亞洲、歐洲大國競爭並獲得天然氣並不是一件容易的事情。

諮詢機構Poten & Partners商業情報主管Jason Feer也提到，天然氣價格短時間內很難下降，尤其能源市場的基礎建設不足，若大陸解決封控經濟快速復甦，價格將持續不斷上漲。

Jason Feer說：「如果大陸重返市場，狀況會變得更加糟糕，先前因為疫情與經濟放緩的需求下滑，大陸已經退出能源市場，多出來的份量則轉往歐洲。」