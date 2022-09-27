普侯斯第700轟。（MLB臉書）

守護者勇奪美聯中區冠軍，封王戰敲出滿貫轟的華裔新秀史蒂芬關（Steven Kwan）獲選美聯單周最佳球員，和這位小將並列的是兩個大人物：普侯斯（Albert Pujols）、阿隆索（Pete Alonso）共享國聯單周最佳球員。

史蒂芬關上周打擊率0.438，還有10分打點與4次盜壘，封王戰他單場3安包含滿貫炮，本季打擊率0.298排在美聯前10，另有19次盜壘。史蒂芬關的守備能力也很不錯（左外野手），季初獲選過4月最佳新人。

阿隆索曾是超狂的暴力新人，2019年菜鳥就打出石破天驚的53轟，本季39轟、128打點（打點王）依然勇猛，刷新隊史單季125打點的紀錄。

相較前兩位是分區的英雄，普侯斯的表現可說威震全聯盟，對戰道奇時同一場轟出生涯第699轟、第700轟。美國媒體稱讚：「不是每個故事都有童話般的美好結局，但是普侯斯的棒球生涯獲得最美好的結局。」普侯斯的完美謝幕如果拍成電影，也不能忘了紅雀總教練馬爾莫（Oliver Marmol）的一份功勞。

今年才36歲的馬爾莫是大聯盟最年輕教頭，論資歷普侯斯還算是他前輩，本季他盡可能找機會使用普侯斯，特別是碰上左投或軟弱的右投，不斷給予普侯斯敲全壘打的機會。馬爾莫曾經半開玩笑地對媒體說：「你們該看看我IG的私訊，每次我沒把普侯斯擺上去，我會被球迷罵成什麼樣子。如果普侯斯沒敲第700轟我大概也混不下去了。」