台北市內湖區康寧路上一處住宅今（27日）上午出現野生猴子，有民眾將相關影像張貼地方臉書社團，掀起熱議，據了解，北市動保處目前正在現場驅離野生猴子，還有目擊者表示，「猴子體型頗大，簡直是猴王等級」。

今日稍早有民眾於臉書社團《【我是東湖人】(社團版)》發文，稱康寧路三段165巷23弄正在抓猴，透過畫面可見，原來是一隻野生猴子闖入民宅，坐在陽台上，左手還攙扶著欄杆，雙眼眺望遠方。

下段影片中，猴子則在民宅外牆擺盪，身手矯健的在鐵窗外飛簷走壁，並一邊朝民宅內部探頭探腦，好似在張望是否有食物。

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消息曝光後，引起網友熱議，留言區有網友表示，動保處稱該為野生猴子，若抓不到，就僅能將其驅離回山上，還有目擊的網友表示，猴子的體型蠻大，簡直是猴王等級，還有網友說，「東湖的山上沒野果哪裡來的猴子呀？」、「東湖耶！哪來的」、「有小孩要小心」、「居然是真的猴子」、「能在市區看到猴子真是不容易」。