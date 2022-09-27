27日上午7時43分許，一列由中國遼寧省丹東開往北韓西北部新義州的貨運列車駛過鴨綠江中朝友誼橋，時間與中朝（中國與北韓）鐵路貨運重啟首日相同。值得關注的是，該列車用於載貨的車廂由前一天的12節增加到20節，其中白色客運車廂疑似用於運輸醫療物資。日媒指出，鐵路貨運重啟將一定程度緩解北韓的物資缺乏，甚至可大量引進中國國產新冠疫苗。

韓聯社引述當地一名貿易商透露，這趟列車裝載了化工品、食品、服裝布料等生活必需品以及藥品。《環球時報》也引述消息人士說，中朝鐵路貨運重啟後，先向北韓運送醫藥品和生活必需品等迫切需要的物資，具體事宜通常根據雙方貿易部門間的溝通管道協商決定。

因新冠疫情爆發，北韓封鎖邊境，中朝貨運列車2020年8月起停運，今年1月16日重啟。之後疫情再度擴散，丹東全面封城，貨運列車4月29日起再次停運。雖然丹東自7月18日起連續70天未出現新增病例，但北韓5月起宣布境內發生疫情，因此貨運一直未能重啟。

僅依靠海上貿易而導致物資缺乏的朝鮮8月10日宣布境內疫情結束，請求中方重啟鐵路運輸。大陸外交部發言人汪文斌26日在例行記者會上證實，中國與北韓根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東至新義州口岸鐵路貨運。時隔150天，中朝鐵路貨運於26日重啟。

一名丹東貿易公司幹部在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，貨運列車「是以輸送糧食、藥品等北韓當局需要的物資為中心」，而假髮與時鐘等北韓產品的出口，以及人員往來等真正重啟貿易，看起來還需要時間。

《日本經濟新聞》報導指出，北韓貿易9成以上依賴中國，其中丹東至新義州之間的交易在過去就占了兩國貿易整體約7成，鐵路是重要的運輸手段。據中國海關總署統計，兩國間的進出口額在今年1至8月間為5億300萬美元，與2019年同期相比減少71％。中國有專家指出，「北韓最缺的是原油、糧食與外匯」。

日本《每日新聞》報導，新義州當地從8月下旬起開始施打疑為中國國產的新冠疫苗，接種對象年齡為18至59歲。北韓領導人金正恩8月曾發出「勝利宣言」，宣稱在不打一劑疫苗的情況下短時間克服了新冠肺炎疫情。然而，金正恩在8日發表施政演說時指出10月以後新冠疫情恐將再度流行，宣布展開疫苗接種工作。