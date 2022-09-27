許多台灣人出國首選的日本日前宣布10月將開放免簽自由行，但並不承認高端疫苗，接種高端民眾赴日需自費3500元做PCR，除引起民眾抱怨，一份最新的民調更顯示，有86%的網友認為時任衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中，需要對此事道歉。

對於高端疫苗非日本認可疫苗而引起不滿、藍白陣營要求道歉一事，陳時中日前受訪時表示，公共政策的決定是根據學理而定，用結果論事後檢討是有問題的。而對手、國民黨候選人蔣萬安25日則轟「違背責任政治基本原則」，他表示陳時中當初做的決定現在後果全民承擔，他必須負起責任。

對此網媒《老天鵝娛樂》昨（26）日起也針對此事以「日本自由行不承認高端，你認為陳時中要道歉嗎？」為題進行網路民調投票，截至今上午11點已有4.6萬名網友參與，其中86%的人投給「需要」，14%投給「不用」。

對此許多網友也在底下留言區發表評論，表示「他不需要為日本不承認高端道歉，他要為整個疫情指揮道歉」、「不只是陳時中，是整個蔡政府要道歉」、「需要道歉的事可多了」，也有人狠酸「先幫陳先生說：世界不是只有日本」、「執意打高端的人不知道如今做何感想？」。