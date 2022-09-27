選戰倒數2個月，力拚連任的新北市長侯友宜將選戰主軸定調為「越」，民進黨新北市長參選人林佳龍今提出「新北綠色交通旗艦計畫政策」，指出侯市長上任後，新北的交通事故增加25％，酸侯的選戰訴求「越」，是「越來越糟」。

林佳龍指出，新北市公共運輸發展低落，造成交通事故增加以及空氣汙染嚴重，侯友宜擔任市長期間，交通事故2018年3萬6384件，去年增至4萬3644件，增加25％，造成很多家庭破碎與民眾傷亡，且因市民都使用自有的交通工具，平均每人有一台車，造成空汙嚴重，因此新北市的交通需要大翻新。

林佳龍今提出「綠色交通大旗艦」計畫3政策，包含綠色交通500點、首都通交通月票以及敬老愛心卡擴大使用。

林佳龍進一步說明，綠色交通500點是每位市民每月有500點，可以搭乘所有大眾運輸系統，包含捷運、鐵路、公車、腳踏車，另會增設2000個公共自行車站、增加100條偏鄉公車路線、觀光公車路線以及通學、通勤跳蛙公車路線，目標電動公車占比超過50％。首都通交通月票則包含北北基桃；敬老愛心卡則點數擴充到600點及擴大使用於計程車、台鐵。

林佳龍說，鼓勵大家多搭乘大眾運輸，推動新北市成為國家綠色運輸的示範城市，再導入智慧交通，把大數據分析運用在未來公共運輸，有效運用交通管理手段，以改善新北市現在的交通問題。

林佳龍認為，侯友宜企圖超越黨派，但他的作為也會被檢視，隨著選舉越來越接近投票，選情會比較熱，相信支持民進黨的綠營選票會逐步回流，在民調上也看到我們有成長，侯則下滑，目前團隊選戰節奏好，他會努力衝刺爭取勝選。