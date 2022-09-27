越南移工無照駕駛，自撞市場攤商，現場一片狼藉。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

越南移工無照駕駛，自撞市場攤商後，車子還冒煙起火。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

台南市一名38歲越南籍裴姓移工，駕車行經台南市永康街、永二街的永康市場時，因不熟路況，居然失控衝撞路旁2輛機車、攤車及店家大門，車子自撞後，還冒煙起火，嚇壞路人，警方到場一查，男子無照駕駛，向友人借車卻闖禍，警方訊後依法開罰。

「芭比Q了！怎麼開車的？」網路流傳一段影片為1輛自小客車衝撞永康市場的畫面，只見這輛車沿著永康區永二街西往東方向左轉永康街南往北，疑不諳路況，加上未注意前方路況，連撞路旁2輛機車、花盆，最後撞進店家門口，現場一片狼籍，往來路人跟店家、攤商都看傻眼。

永康派出所警員趕抵現場，經查駕駛為裴姓移工，向阮姓女子借車，無照駕駛的裴男酒測值零，闖禍後非常慌張，幸好未造成其他人受傷。

永康分局交通分隊長陳鈺泓指出，該交通事故發生在25日上午11點多，裴男開著阮姓友人車，行經永康區永康街80號，研判不熟悉路況，緊張失控而衝撞對向路邊停放機車、攤車及店家大門，該車自撞後，還當場悶燒冒煙，經消防隊到場撲滅，未釀更大危害。

警方指出，針對裴男無照駕駛部分依道路交通管理處罰條例第21條舉發，相關肇事責任後續釐清中。