美系針對宏達電(2498)出具最新研究報告指出，宏達電對於VR(虛擬實境)的投資已經在軟體領域上鋪天蓋地，且在元宇宙發酵下，VR需求也跟著看俏，但由於躍升主流還需要時間，故維持宏達電中立評等、目標價76元，但每股隱含價值上看181元。

美系外資表示，回顧宏達電在VR的投資以及其在所打造的Vive Business App Store描繪了宏達電的VR生態系統，總體而言，投資 主要是在軟體或內容上，可見宏達電的VR重心已經超越了硬體頭盔。

美系外資表示，宏達電對VR軟體和內容的投資包括全面整合子公司(50%以上持股)和長期投資(採權益法、16-49%控股)，這表明出宏達電更專注於建立生態系統，而不是轉注硬體而已。宏達電對VR的投資分散在VR平台軟體、VR內容、VR社交、VR遊戲、VR博物館、VR教育、VR醫療等，儘管宏達電這些VR軟體和內容投資大多仍處於虧損狀態，但這卻顯示了宏達電將VR轉變為娛樂之外的日常工具的雄心壯壯志，並積極體現在人們日常生活的各個方面，包括工作、學習和社交網絡等。

針對宏達電，美系外資表示，儘管現在VR需求在元宇宙助發酵下逐漸增長，但要成為主流設備還需要一些時間，所以仍維持宏達電中立評等、目標價76元，但每股隱含價值上看181元。