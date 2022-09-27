美系客戶新機銷售亮眼，軟板廠嘉聯益(6153)因在美系客戶新機產品供貨品項倍增，且公司觀音廠調整成果顯現，營運自下半年展現強勁成長力道，法人預估，嘉聯益第3季每股盈餘可望逾0.7元，第4季在仍屬旺季下，獲利可望維持高檔，明年上半年亦可望因新產品挹注維持高成長。

嘉聯益於2019年7月與華科集團的瀚宇博策略聯盟，過去兩年多因觀音廠狀況不佳，且兩家公司處於磨合期，公司業績陷入谷底，不過嘉聯益在上天線、下天線、4到6層板天線模組，甚至是LCP材料天線等都著墨甚深，是美系客戶手機、耳機、NB與平板類產品重要供應商，隨著產品及產線調整效益顯現，嘉聯益在今年美系客戶新機電池板出貨品項較去年倍增，成為推升公司下半年到明年上半年營運強力成長主要動能。

除美系客戶外，嘉聯益MPI/LCP高頻材料亦已導入非蘋品牌手持裝置產品，出貨量亦逐步放大中。

受惠於美系客戶訂單強勁，嘉聯益8月合併營收達18.24億元，月增17.88%，年增39.69%，為107年11月以來新高，累計前8月合併營收為90.1億元；從目前訂單來看，嘉聯益9月及10月業績可望維持高檔，法人預估，嘉聯益第3季合併毛利率可望較第2季大增逾10個百分點，上看2020年第3季合併毛利率16.85%，單季每股盈餘可望逾0.7元，前3季將順利轉虧為盈，第4季在旺季加持下，獲利可望維持高檔。

嘉聯益日前董事會公告選任新董事長及副董事長，由原副董事長焦佑衡擔任董事長兼總策略長，市場預期，焦佑衡擔任嘉聯益董事長後，可望進一步強化公司與華科集團PCB業務合作，共同搶攻5G龐大商機。