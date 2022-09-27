民進黨桃園市長參選人鄭運鵬確診隔離第4天，27日直播召開教育政策發表會，談及昨天中廣及蓋洛普公司民調顯示領先對手國民黨桃園市長參選人張善政3％，鄭運鵬說，團隊努力的結果顯然有獲得市民的認同，但不會為此自滿而停下腳步，會持續努力讓領先不斷擴大。

鄭運鵬表示，這份民調和之前其他媒體公布、市長鄭文燦市長掌握到的民調趨勢與差距都差不多，過去1個半月的努力的確有得到市民朋友的認同，桃園是最晚出發的參選人團隊，但是成績很顯然有得到認同，即便我確診但是仍很積極安排影分身、政策發表會，希望說不能因為參選人確診就停下腳步，盼能夠過線直播的方式繼續把節奏掌握住，參選第1天就告訴大家的「我不是來逆轉的，是來擴大領先差距」，相信很快就能達到大家預期的結果。

外傳由於這份民調顯示張善政在青年的支持度輸給鄭運鵬，因此將用直播的方式試圖追上。鄭運鵬認為，每份民調不管年齡層交叉分析或區域交叉分析都一定會有樣本數上的落差，這個必須要科學地看，我不會因為說某個民調裡面哪個交叉分析領先就因此而自滿，或是落後就因此而焦慮，不需要這樣。我也不認為哪些族群透過特定的形式就可以馬上支持誰，這都需要長期的信任和努力，舉例來說，今天提出教育政策5條柱，其中校舍如期如質完成，若過去市府效率不被信任，民眾也不會相信說接下來的參選人能如期如質能完成，形式不是重點，但若對手想嘗試新的方式，我都正面看待。

另談及郝龍斌表示該份民調中張善政落後的原因是地方整合不利，加上張善政的選法不符合國民黨預期，對此鄭運鵬回應，郝龍斌的觀察是針對國民黨內部，但的確可看到國民黨對每個民調都有不同的反應，有時候民調狀況如他們預期，他們就說是民進黨整合不好，現在民調出來是這樣的結果，相信他們也會反省自己，大家會檢討自己的整合狀況或選舉節奏，這都是值得肯定的事情，不要說像以前一樣，落後都是怪別人怪民調，大家願意面對自己的問題、正面的方式來競爭都是值得肯定的事情，我們尊重。