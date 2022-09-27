中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉志勤27日在大陸《環球時報》撰文指出，德國經濟部長日前稱，德國對中國的「天真已經結束」，正在制定新的對華貿易政策，降低對中國市場及產品的「依賴性」。德國金融界有人說，要和中國「脫鉤」才是真正「天真」、自討苦吃。「依賴中國」在西方何時成了罪過？

劉志勤表示，中國改革開放四十多年，德國是最大受益者之一。無論大型製造業企業，還是數不清中小企業，幾乎都從中國市場獲得豐厚回報。德國政界對華態度反常變化令人深思，也有其內在邏輯。德國工業二戰後迅速崛起，很快在世界市場占有舉足輕重地位。但是，德國的經濟政治抱負很大程度受到美國和歐盟的「天花板」制約。德國政府很難做出符合自身利益的公正判斷。

劉志勤稱，2021年中德貿易額達到2450億歐元，中國連續六年成為德國第一大交易夥伴。今年以來，雖然新冠疫情反覆，攪動市場穩定，但仍有超過半數德企看好中國未來發展。疫情逐漸平穩後，市場信心迅速回升。許多德國企業家依然看好中國穩定和預期。德國大型企業如福斯、巴斯夫等繼續加大對華投資，此外還有近三成德國中小企業決定實現生產「當地語系化」，減少材料價格波動和市場衝擊可能帶來的影響。

德國金融界對中國的銀行交易業務，貿易融資發展潛力以及資本市場同樣充滿信心，不少金融菁英認為中國的金融市場未來大有可為。

劉志勤強調，德國經濟一直是歐洲經濟的支柱。長期以來為支撐歐盟繁榮，德國消耗了大量的財力物力。但隨著俄烏衝突持久化，德國像「三明治」一樣受到來自美國、歐洲和俄國的多重壓力，德國政界感到力不從心，把怒氣、怨氣撒到中國頭上。殊不知，這樣做只會令德國嚴峻的通貨膨脹和就業形勢雪上加霜，讓德國經濟陷入更大的麻煩。

德國與西方過去數十年同中國保持緊密經濟合作，經濟大體一直能穩定保持低通膨、高發展。其「高通膨」幾乎與同中國「脫鉤」的宣傳同時發生，這個事實難道還不具備說服力嗎？

劉志勤認為，現在西方政界有一種極不正常的傾向，似乎在產業鏈上「依賴」中國是「危險」的、甚至是「罪過」，對這一點應當設法糾正。

一個最簡單的市場經濟學原理是：哪裡的市場穩定，購買力強，勞動力技術熟練，生產效率高，就「依賴」哪裡，而不是「依賴」政治偏見選擇市場。決定市場的，應當是市場主體，而不是戴著有色眼鏡的政府官員。

中國成為其他國家企業可以「信賴」和「依賴」的夥伴，這是中國人通過誠實守信、踏實肯幹的行動掙來的。更何況，當今全球化本就是各國相互依賴的關係，依賴程度深應是各國之「幸」而絕非「禍」。