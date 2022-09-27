撐到媽媽解除隔離才離開！奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今早在臉書分享，近日一名患者敗血症來得又急又快，但努力堅持到母親解隔離見最後一面，為了讓患者撐下去，他幾乎用了所有武器來急救，並不斷呼喊他，終於在最後10分鐘媽媽跟太太趕到時恢復心跳，讓生者和逝者都未留遺憾。

陳志金在臉書指出，今天早上上班的步伐沉重，因為要趕在休假前把近日離世的一位病人的所有診斷清單、住院經過及離開時間的文件都處理好；他回憶說，病患的敗血症來得又急又快，但手上的武器都已經全部押上了，雖然已經和病患家人談過好多次，大家也都有心理準備，可是當這一刻來臨時，大家都還是會驚訝、不捨。

陳志金表示，病人很努力的維持到媽媽解除隔離來看他，在最後時刻不得不讓患者多辛苦一陣子，也感謝病患聽到他的呼喊，在最後10分鐘等到太太和媽媽趕來時恢復心跳，撐到與家人道別完再走。

陳志金說，謝謝病患選擇在他上班的最後一天離開，可以在最後為他做這件事，即使只是短暫的時間，但這對家屬來說是非常重要，「我想，你一定也會同意我這麼做的，你一定不會希望看到她們遺憾一輩的」。

對此，網友們看了紛紛留言「好大的洋蔥」、「謝謝阿金醫師和醫療團隊，讓他們一家人沒有遺憾的道別」、「視病如親，讓人感動」、「疫情讓好多家庭有遺憾，我就是遺憾的那個，好多的來不及...」。