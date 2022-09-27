立法委員張廖萬堅邀集教育部官員，26日會勘台中教育大學，了解增設為特教考場的設施是否符合需求。(張廖萬堅團隊提供)

特殊教育考場不足的問題存在許久，為維護特教考生權益，立法委員張廖萬堅會同教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝，26日到台中教育大學會勘，了解該校無障礙設施情況，並爭取增設為112年度甄試考場，校方允諾將全力配合，教育部也同意補助該校無障礙空間設置。

張廖萬堅表示，今年3月舉辦的身心障礙學生升大專校院甄試，就因為考場規畫不良等問題，導致考生權益受影響；經他了解，透除雙北與東部地區，從桃園到屏東僅有彰化師大、高雄師大2處特教考場，卻有上千考生要應考，數量上明顯不足，且許多考生必須跨數個縣市應考。

張廖萬堅說，考量許多考生必須舟車勞頓的跨縣市參加考試，相當不便，他日前在立法院提案，要求減輕特教考生應考的負擔，教育部後來也規畫明年將增設中原大學考場、113年再增加台中教育大學及台南大學考場，但他認為增設考場速度應加快，特別邀集各單位會勘，了解台中教育大學設施是否符合特教考場要求。

台中教育大學校長郭伯臣當場允諾，將全力配合增設考場，教育部也將補助改善校園無障礙空間，希望最快明年就能提供中部地區特教考生就近應考。吳林輝也說，教育部將以最快速度核定補助改善校內無障礙設施設備。