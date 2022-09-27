美國前國務卿蓬佩奧今（27）受邀參加「2022全球台商經貿論壇」並發表專題演講。（柯宗緯攝）

美國前國務卿蓬佩奧今（27）受邀參加「2022全球台商經貿論壇」並發表專題演講，他提到，台灣歷任領袖曾說過「台灣不需要刻意宣布獨立，因為本來就是個獨立的國家」，雖然現在拜登政府模糊政略政策，但相信無論台美兩國誰掌權，雙方關係仍會持續深化發展。

蓬佩奧說，他是歷來首位造訪美麗南台灣的國務卿，因為卸任後才有機會到訪，他感受到台灣政府官員等慷慨、盛情款待，讓他受惠良多，好像回到老家一樣。

蓬佩奧坦言，很多人並不樂見美國人到台灣來，認為台灣不自由，未來也是中華人民共和國一部分，「但我有機會來這，但無法到對岸去看看」，因此必須正視這個現實，也就是台灣歷來領袖曾說過「台灣不需要刻意宣佈獨立，因為本來就是個獨立的國家」。此話一出，現場響起如雷掌聲。

蓬佩奧提及，他在擔任國務卿任內，最自豪的事之一，就是讓美國政府承認台灣的主權，他也曾刻意指派高級經貿官員來台，而且顯而易見的是，美國人對於台灣或中國並不會搞混，原因是一邊是自由，一邊不自由；一邊是盟友，一邊是有壓迫性的對手。

蓬佩奧直言，很多人認為，現在的美國政府，不像過去川普政府一樣堅定要保護台灣，拜登總統顧左右而言他，模糊戰略政策，自己也感到憂心，但大家要知道美國對台的自由貿易承諾不變，美國與自由民主國家的合作會更加努力。

「與中國貿易都不是自由的，這是真理！」蓬佩奧直批，中國不尊重法治、產權、貿易協定，更剝削工人、種族主義，不會實施自由貿易，而好消息是台灣是中國的反例，台灣尊重上述的價值，台灣是自由貿易的典範，並對台灣前景充滿樂觀態，希望雙方能持續攜手合作。