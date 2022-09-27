台東縣去年及今年出生寶寶比較。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣托育補助、育兒津貼。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

隨著社會經濟發展變化，少子化問題日益嚴重，台東縣長饒慶鈴表示，縣府每年透過托育補助、育兒津貼或類公共化補助等來降低家長經濟負擔，同時，為了兼顧托育品質，也藉由托嬰中心設施設備費等費用的補助，以及辦理托育人員在職訓練，台東縣在今年托育費用上限標準確定未調整。台東縣推動友善育兒環境有成，台東縣今年1至8月新生兒人數逆勢成長，較去年同期增加59人。

饒慶鈴表示，在育兒補助方面，一般家庭第1胎送公托托育補助調高至每月5500元，送準公共私立托嬰中心或準公共保母則調高至每月8500元。另外縣府推出全國首創「類公共化」托育補助政策，使公立托嬰中心與私立托嬰中心月費一致，家長只需自行負擔4000元就可以享有平價、優質專業的托育服務。

另外，為了使托嬰費用不漲，同時兼顧照顧品質，縣府透過補助托嬰中心設施設備費、居托人員體檢費及責任保險費等方式，降低托嬰中心及居托人員照顧成本，以穩定收費標準。除相關補助費用增加外，縣府也秉持良好的品質提升機制，如每年的評核、評鑑機制、辦理了托育人員在職訓練，及推動公托師生比降至1：4等。

台東縣政府自今年起調升生育津貼，第1胎補助由原本1萬元調升至全國最高3萬元、雙生以上及第2胎（含以後）每胎補助新台幣3萬6000元，為全國補助最多的縣市之一。縣府近年更致力推動各項社會福利政策，除全國首創托育類公共化的縣市，且推出免費到宅育兒指導、月子餐、育兒生日禮盒、辦理居家式托育（保母）儲訓、偏鄉佈建部落托育協力站等，有效催生，使新生兒人數逆勢成長。