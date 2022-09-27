元宇宙浪潮逐步席捲全球，雖然各界對於「虛擬世界」的探索多在起步階段，但隨著雲計算、無線網路技術、低軌衛星逐步成熟，將更加蓬勃發展。面對新時代科技大勢，遠傳(4904)提前布局，於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，成果豐富。今(27)日盛大舉辦第一期Demo Day秀實績，展現遠傳以世界級5G網路的引擎、憑藉長期累積的「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術硬實力、豐沛商務與研發經驗，協助新創搶占虛擬經濟新商機，帶動5G元宇宙在消費端、企業端的多面向應用。

遠傳「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創打造元宇宙生態圈，同步在ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域斬獲好成績，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在商機突破7000萬，力挺20家新創公司開拓成長商機。

遠傳總經理井琪表示，遠傳5G網路是提供元宇宙發展的關鍵基礎，所以遠傳在元宇宙產業鏈中不能缺席，憑藉長期耕耘的5G「大人物」技術，打造多元的消費者應用，並協助企業客戶轉型升級，現在更攜手新創團隊，一起創造更多的5G元宇宙應用與產業價值。本次活動中，遠傳透過擔任新創團隊導師，從內部轉型到外部商機，深度雙向交流，也獲益良多，期待這次的成果能拋磚引玉，號召更多企業加入「企業參與新創(Corporate Startup Engagement, CSE)」行列，再造5G元宇宙產業未來願景。

遠傳「5G元宇宙加速器」第一期優質成果橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域等產業，遠傳今日同時宣布第二期加速器即日起開放招募新創團隊，並將擴大招募範疇，從5G、元宇宙領域，延伸至全球關注議題，包含ESG、長照、低碳城市等。獲選的新創團隊將可以獲得遠傳提供的商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等資源。每一期畢業的新創團隊也將成為「校友」，遠傳將持續協助媒合商業機會，一同壯大遠傳5G生態圈。