國際同濟會台灣總會北一區、北二區為新北市長侯友宜成立「侯友宜同舟共濟後援會」。總會長羅昌鑑說，侯市長這4年讓新北脫胎換骨，新泰塭仔圳讓新莊地區改頭換面，未來會是新北最閃耀的地方。侯友宜說，他做事沒有選票考量，塭仔圳的改變過程沒有抗爭，新北市民高水準也很疼惜他，最後順利完成。

北一區、北二區歷屆主席及核心幹部約超過百名的同濟會兄弟姐妹，昨攜手相挺侯友宜，侯到場後，吸引同濟會成員的熱烈歡迎，現場不斷高呼「凍蒜」聲，更一起跳「友宜舞」，侯也在會場中頒發聘書給後援會幹部，一起打贏年底的選戰。

侯友宜表示，日前在三重的造勢主題「越」就代表他當時出來選舉的初心，他選舉不是為了跟人吵架，選舉過程中看到謾罵、抹黑，到底有沒有想過選民要的是什麼？曾經答應過選民有沒有做好？以及當初參加選舉的目的。

侯友宜說，4年前出來選舉他就告訴自己，要選舉就要跟別人走不一樣的路，50歲的時候有政黨找他出來選舉，但他都不願意，61歲時是自己願意選舉，他是想改變台灣的對立生態，台灣是多元的彩虹之色，因為有多元顏色才能共榮、共繁。

「輔大學生以後可以封街辦活動！」侯友宜指出，新泰塭仔圳50年都沒人敢動，市府團隊花2年時間想辦法溝通、解決，最後0抗爭；輔仁大學附近環境也優化，也會為學生設計一條大學街，學生們就有空間開心辦活動。

羅昌鑑說，不管哪次選舉都是很辛苦的選戰，國際同濟會的兄弟姐妹年底選舉一定要出來投票，他很擔心大家不出門投票就很危險，當天不管當天颳風、下雨、寒流、出太陽，都要堅定信念出來投票支持侯友宜。