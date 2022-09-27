小甜甜表示Eason的迷信行為已經影響到她。（中天綜合台提供）

吳宗憲因曾說Eason不好笑感到冤枉。（中天綜合台提供）

許志豪認為房屋的風水、財位很重要。（中天綜合台提供）

張可昀（小甜甜）、Eason（黃尹宣）是多年好友，近日2人在中天綜合台《小明星大跟班》相互爆料，在明（28日）晚10點將播出「真的沒辦法溝通，這些人全都迷信過了頭！」，小甜甜控訴Eason每次上節目前都會喝符水，就擔心發言不夠精彩、好笑，還曾拿著By2的寫真集繞香爐，希望有機會認識對方。

張可昀爆料Eason為了上節目可以好笑、被喜愛，所以每次上節目前都會喝符水的習慣，「他還說讓他最緊張的主持人就是憲哥，所以他每次上你的節目都要喝2次，因為你常說他不好笑。」吳宗憲一聽覺得很冤枉：「難道說實話也有罪嗎？」

小甜甜還提到Eason相當迷信，「他有一個很變態的行為，因為他很迷四面佛，他去拜四面佛也是看時辰、看日子，祂有一面是拜感情，他竟然拿By2的寫真集去繞香爐！」Eason解釋，「那時候我覺得她們的寫真集拍得很漂亮，有機會遇到的話，也許可以認識一下交個朋友。」但張可昀覺得Eason的迷信行為已經對她造成困擾：「他有時候逼我陪他去，還說可以幫忙跳舞給四面佛看嗎？因為泰國都有人跳舞給四面佛看。」

Eason也自認主持靈異節目後，變得越來越迷信：「我原本是很鐵齒的，我甚至會在開錄前嗆說『有種祢就出現在我面前』，結果忽然有一扇門直接甩上，從此之後我開始覺得世界上有神就會有鬼。」吳宗憲則提醒「迷信」可信不可迷：「太相信到某個境界，生活都會亂掉。」

許志豪則認為房子的財位很重要，他認為好友郭婷筠就是因為沒安財位，才會接連碰上可怕命案：「我就跟她說妳最近感情不順、事業也不順，再不改（財位）會出事，結果過沒多久，她們家樓上有個女生自殺，掉在她家的陽台，最可怕的是沒有其他的路，醫護人員只能把大體從陽台搬進她家客廳再出大門。」因為這件事，郭婷筠立馬搬新家，但許志豪仍不忘提醒財位問題：「她還說不用吧，結果前一陣子的新聞，她們家隔壁有人燒炭自殺。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。