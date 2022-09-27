全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出， 教學支援人員為推動本土語言教育不可或缺之重要角色，但是其鐘點費竟已逾16年沒有調漲，應該調整。

全教產指出，現行閩、客語教學支援工作人員鐘點費為國小一節320元、國中一節360元， 2015年年9月1日，行政院為鼓勵原住民族語教學支援工作人員教學士氣，專案同意調高國中小原住民族語教學支援工作人員鐘點費，國小每節由320元調高至360元；國中每節由360元調高至400元。

但是閩、客語教學支援工作人員被遺忘了，今年8月行政院核定調整代課教師鐘點費，再一次，閩、客語教學支援工作人員又被遺忘了！

全教產指出，閩、客語教學支援工作人員往往需要奔波4到5間學校，近年來基本工資調升、代課老師鐘點費也調升，但是閩、客語教學支援工作人員的鐘點費卻沒有調！

2015年時原住民族語教學支援工作人員的兼任鐘點費即已調高為國高中每節400元、國小每節360元，但閩、客語教學支援工作人員則一直望塵莫及，深嘆政府不公。

全教產指出， 有閩、客語教學支援工作人員表示如果兼好幾個學校的課，每月油錢就要耗費不少，但是逾10年沒漲的鐘點費，在物價高漲之際，難以維持生活，也讓投入教學之意願降低，政府若未立即改善教學支援工作人員之待遇，111學年起列為國高中必修的本土語言課程，恐面臨出師未捷之苦。

教育部回應，因應國家語言發展法，以及軍公教人員薪資調升4％，已依行政院提高兼代課教師及教學支援工作人員鐘點費綜整意見，5月至7月召開地方政府研商會議，於8月綜整地方政府建議及通盤檢討各語別每分鐘費用之一致性後，再次函送行政院，目前正等待核定中。